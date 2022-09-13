Махачкала, , 14:55 — REGNUM Власти Дагестана рассчитывают на рост показателя туристического потока в 2022 году до 2 млн человек. С начала года уже посетили регион более полутора миллионов гостей. До конца года еще 500 тыс. человек могут побывать в республике. О таких планах сообщил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас за восемь месяцев турпоток составил более 1,5 млн туристов, и мы ожидаем, что этот показатель перешагнет за 2 млн человек по итогам года», — цитирует премьер-министра «Интерфакс».

Если прогнозы правительства Дагестана по росту турпотока в республику в 2022 году сбудутся, то республика станет лидером в СКФО по популярности у туристов. К примеру, Ставропольский край в 2021 году посетили свыше 1,3 млн человек, Карачаево-Черкесию — более 1,7 млн человек, Кабардино-Балкарию — более 1 млн туристов.