Ереван, , 14:55 — REGNUM В настоящее время ситуация на ряде участков границы Армении и Азербайджана продолжает оставаться крайне напряжённой. Об этом 13 сентября говорится в заявлении пресс-секретаря армянского минобороны Арама Торосяна.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 14.00 (13.00 мск) обстановка на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов противник продолжает попытки продвижения позиций, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк», — отметил он.

Также Торосян уточнил, что, согласно предварительной информации, армия Армении в результате столкновения потеряла убитыми 49 человек и добавил, что армянское минобороны внимательно следит за видеоматериалами в телеграм-каналах Азербайджана, которые связаны с военнослужащими Армении, и намерено выступить с разъяснениями по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция находится рядом с Азербайджаном в ситуации обострения на границе с Арменией.