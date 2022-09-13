Москва, , 14:55 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Можно отказаться от репетиторов на ОГЭ и ЕГЭ», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

В России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.

При этом школы сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но содержание и планируемые результаты должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Устанавливается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» при реализации образовательной программы начального общего образования и «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, а также федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Законопроект также вводит новый порядок разработки учебников — государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Согласно изменениям, министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации.

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