Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM В детском саду Екатеринбурга юных свердловчан кормили гнилыми продуктами питания. Нарушения выявили в ходе проверки, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

В детском саду обнаружили продукты питания с признаками гнили и посуду без маркировок. Нарушения нашли и на спортивной площадке учреждения. Она не имела ровной поверхности, что могло привести к травматизму детей.

Возбуждено административное дело в отношении заведующей детского сада. Её оштрафовали на 3 тыс. рублей. Нарушения уже устранили.