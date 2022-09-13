Лос-Анджелес, США, , 14:54 — REGNUM В Сети публикуются предположения о том, что сервис Netflix запустит в производство аниме по мотивам сериала «Очень странные дела». Об этом 13 сентября пишет Elle Girl.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Как отмечает издание, информацию о возможном запуске проекта распространяют люди, знакомые с ситуацией. Однако в самом Netflix слухи пока не комментировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создатели «Очень странных дел» начали работу над финальным пятым сезоном в августе 2022 года. Продолжение шоу выйдет не ранее 2024 года.

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