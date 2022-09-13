Москва, 13 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Острый дефицит российского газа и рекордная инфляция ведут к хаосу в германской экономике, которая является самой крупной и сильной экономикой в Европейском союзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Институт Ifo резко понизил прогноз роста ВВП Германии в 2023 году до минус 0,3% по сравнению с предыдущим прогнозом роста в 4,3%, — обратил внимание Ильинский. — Ведущие экономисты Германии теперь ожидают, что инфляция в среднем составит 9,3% в 2023 году, что на целые 6,0% выше, чем предыдущий прогноз института. Сегодня в экономике Германии наблюдаются огромные потрясения, которые происходят в чрезвычайно сжатые сроки, таких ударов экономика ФРГ не испытывала никогда после окончания Второй мировой войны. Сейчас германская экономика входит в зимнюю рецессию, усилению которой будет способствовать падение темпов роста китайской экономики, важнейшего экспортного рынка Германии».

За лето 2022 года в ФРГ, как отметил экономист, сильно пострадали производственные сектора экономики из-за высокой стоимости используемых ресурсов и резкого снижения спроса на конечную продукцию немецких производителей.

«Активность в нефтехимических и строительных отраслях Германии также снизилась из-за более высоких процентных ставок, что привело к увеличению стоимости финансирования. В будущем сектор строительства, которое, вероятно, больше всего пострадает от быстрого роста стоимости финансирования, будет действовать как тормоз для экономики Германии в целом. Уровень инфляции в Германии, составлявший в августе 8,8%, будет расти, поскольку энергетический кризис не ослабевает, — сказал Ильинский. — Хотя подземные хранилища газа в Германии заполнены почти на 90% своей емкости, однако они заполнены по рекордно высоким ценам на газ и стоимость запасов газа будет постепенно перенесена на конечных потребителей, что сохранит чудовищные издержки на энергию для немецких производителей. В результате резко упадут реальные доходы населения, и заметно снизится покупательная способность».

По его словам, третий правительственный пакет помощи, вероятно, несколько противодействует этому спаду, но он далеко не компенсирует его глубину.

«Снижение реальной заработной платы на душу населения достигнет примерно 3% в этом году и сохранится в 2023 году, достигнув рекордных значений с 1970 года. В результате недальновидной политики властей ФРГ ее экономика потеряет международную конкурентоспособность, а домохозяйства будут вынуждены сократить свои потребительские расходы, что приведет к дальнейшему снижению общего экономического производства в Германии», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для Германии единственный вариант сдержать инфляцию — увеличить импорт товаров, например из Китая, и закрыть собственные предприятия.