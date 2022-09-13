Москва, 13 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, фашистов на территории бывшей УССР переросла в полноценную войну, России придется идти до конца. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, фашистов [на территории бывшей УССР] переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа», — констатировал Зюганов.

Он призвал в этой связи подходить к подготовке проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы исходя из реальной обстановки.

«Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию вы можете прекратить, войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца. У нее есть два исхода — или победа, или поражение. Вопрос победы на Донбассе — это вопрос нашего исторического выживания, и каждый в этом зале и стране должен реально оценивать происходящее», — убежден коммунист.

Война идет на фоне невиданных санкций, объявлено 12 тыс. санкций, говорит Зюганов.

«Но Европа от санкций теряет больше, чем мы, и она почувствует это зимой, хотя некоторые говорят: не переживет Европа — переживет эту зиму, американцы переживут выборы, но для нас ничего не изменится, если мы не будем умные, сильные и волевые», — заявил лидер КПРФ.

Главным инструментом, которым бьют по России, являются русофобия и антисоветизм, пятая колонна не ослабила обороты против нас, отметил Зюганов.

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