Джелалабад, Афганистан, , 14:52 — REGNUM В афганской провинции Нангархар в уезде Куз Кунар по обвинению в незаконных отношениях были убиты мужчина и женщина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Согласно источникам, они были жителями уезда Дарайе-Нур и некоторое время состояли во внебрачной связи.

Пара была арестована талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при попытке бегства из этого района, но затем в селе Сурач уезда Куз Кунар члены семьи женщины расстреляли их обоих.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре пока ничего не сказали по этому поводу.