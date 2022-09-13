Ульяновск, 13 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области вопрос с обеспечением жильём детей-сирот продолжается «оставаться острым». На учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий остаются около 2 тыс. человек. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Говоря о решении жилищной проблемы, глава региона проинформировал, что «совместными усилиями» власти пытаются «сдвинуть вопрос с «мёртвой точки» — в частности, наращиваются расходы для приобретения жилья детям-сиротам. Так, в 2023 году при планировании бюджетных расходов количество предоставляемых квартир увеличат на 350 единиц.

По словам Алексея Русских, также идут переговоры с федеральным центром по оказанию дополнительной финансовой поддержки, усилена работа «с некоторыми подрядчиками», ужесточён контроль за качеством предоставляемого жилья.

«Накопленная за предыдущие годы очередь составляет порядка 2 тыс. человек. Конечно, это никуда не годится», — написал Алексей Русских, назвав проблему « застарелой » и подчеркнув, что вопрос «продолжает оставаться острым» .

Напомним, что в марте 2022 года в Ленинском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело по факту хищении 14 млн рублей, выделенных на строительство дома для детей-сирот.

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Как сообщало ИА REGNUM , в регионе снизились объёмы жилищного строительства. В январе–июле 2022 года в Ульяновской области построено 1070 жилых домов общей площадью 293 тыс. кв. метров, что составило 64,2% к уровню января — июля прошлого года. В эксплуатацию введено 3228 квартир.