Москва, 13 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Картельный сговор по ограничению цены российского газа всеми экономиками Европейского союза в очередной раз потерпел полное фиаско. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Урсула фон дер Ляйен

«Всю прошлую неделю европейскую бюрократию потрясали бурные обсуждения предложений об эффективном выходе стран Европейского союза из глубокого энергетического кризиса, — констатировал он. — Еврокомиссия пытается преодолеть существующие глубокие внутренние противоречия и предпринимает безрезультатные попытки законодательно обосновать необходимость введения странами ЕС потолка цен на газ из РФ для борьбы с последствиями санкционной политики. Теоретический фундамент дискуссии министров энергетики 27 стран — членов Европейского союза задала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, разработавшая простой план из пяти пунктов для преодоления катастрофических последствий санкционной политики Брюсселя».

Как отметил профессор, первый пункт предлагает странам — членам ЕС обеспечивать равномерное потребление электроэнергии в течение суток. Как показывают данные Евростата, потребление электроэнергии днем и ночью в странах ЕС устойчиво отличается более чем в два раза.

«Другими словами, первый пункт плана Урсулы фон дер Ляйен предлагает половине европейцев бодрствовать и работать ночью, а днем спать, тогда и потребление дневное и ночное в Европе сравняются, и можно будет проще сократить потребление газа. Второй и третий пункты программы предлагают обязать компаниям, производящим электроэнергию с помощью возобновляемых источников энергии и угля, перенаправить всю свою неожиданно высокую прибыль в распоряжение Брюсселя для дальнейшей поддержки наиболее пострадавших домохозяйств и секторов экономики Европы. Другими словами, чиновникам из Брюсселя предлагается предоставить возможность изымания прибыли частных компаний с целью дальнейшей передачи изъятых денежных средств отдельным физическим и юридическим лицам по выбору официальных представителей ЕС», — сказал Ильинский.

По его словам, подобные предложения плохо сочетаются с провозглашенными европейскими ценностями «святости» частной собственности, но хорошо смотрятся на фоне заморозки и фактической экспроприации российских финансовых и материальных активов.

«Четвертый пункт предполагает поддержку ликвидности энергетических компаний ЕС и поддержки фьючерсных спекулятивных рынков для энергоносителей. Финансовая система Европы должна продолжить «накачку» через инструменты ЕЦБ энергетических компаний огромной массой дешёвых евро, что приведет к неизбежному раскручиванию инфляционной спирали, дальнейшему росту цен и обесцениванию европейской валюты, — полагает профессор. — И наконец, пятый пункт — потолок цен для русского газа. Дескать, заставим русских продавать нам газ в четыре раза ниже текущей рыночной стоимости».

Теоретический анализ плана фон дер Лайен, по мнению Ильинского, показывает его полную несостоятельность в рамках существующих рыночных отношений.

«Указанный план должен был обсуждаться и получить одобрение на неформальном Совете министров энергетики в пятницу 9 сентября, по завершении которого было объявлено, что соглашение на основе плана фон дер Лайен не было достигнуто из-за возникших острых разногласий, а его обсуждение продолжится на следующей неделе, — сказал Ильинский. — Брюссель сталкивается с давлением со стороны как минимум 10 стран ЕС, требующих ввести ограничение на цены на газ для всех поставщиков, при этом некоторые правительства предупреждают, что выделение России может подтолкнуть Газпром к полному прекращению поставок в Европу. Все боятся эффекта домино, если Россия прекратит поставки из-за введенного дискриминационного потолка цен на российский газ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальные лица Европейского союза отказываются от идеи введения потолка цен на российский газ.