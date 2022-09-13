Казань, , 14:54 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов и директор группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев договорились о сотрудничестве в сфере повышения объемов контейнеризации грузов в республике и организации контейнерных перевозок. Также будет создана совместная рабочая группа по инвестиционной деятельности в особой экономической зоне «Алабуга» и развития в Татарии мультимодальных контейнерных перевозок. Встреча сторон прошла 13 сентября, сообщает пресс-служба главы РТ.

Железнодорожные перевозки Иван Шилов © ИА REGNUM

Минниханов напомнил, что группа компаний «Дело» является крупнейшим в стране транспортно-логистическим холдингом, управляющим морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Глава РТ отметил важность поиска в настоящее время новых логистических цепочек, а с учетом географического положения и объемов промышленного производства вопросы логистики в республике становятся первостепенными.

Шишкарев предложил реализовать в Татарии проекты повышения эффективности логистики предприятий, в том числе за счет организации регулярных контейнерных поездов. Также были рассмотрены перспективы развития Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и особой экономической зоны «Алабуга».

По словам директора холдинга, сотрудничество с Татарией поспособствует объединению совместных усилий для реализации бизнес-инициатив и социальных программ. Компания готова предложить оптимальные решения и технологии, позволяющие в полной мере реализовать промышленный и транспортно-логистический потенциал.

По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарии на 15–25%, а также снизить сроки доставки более чем в 2 раза.

ИА REGNUM напоминает, из Владивостокского морского торгового порта 6 сентября в Татарию отправился первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте также: Контейнерные перевозки: России стоит рассмотреть китайскую модель