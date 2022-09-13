Москва, 13 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Если самбисты из бывшей УССР откажутся от выступления на чемпионате мира, то это не скажется на допуске российских и белорусских спортсменов на турнир. Об этом 13 сентября сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Цитата с видео YouTube пользователя SAMBOFIAS Самбо

«Исполком FIAS ранее принял решение, что мы допускаем спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, они будут выступать под флагом FIAS», — приводит слова Шестакова «Матч ТВ».

Он добавил, что решение по допуску российских и белорусских самбистов было принято исполкомом FIAS и не подлежит изменению иными органами управления.

Чемпионат мира по самбо пройдет 10–15 ноября в Бишкеке.

Ранее сборная по самбо из бывшей УССР отказалась выступать на чемпионате Европы в сербском Нови‑Саде, который пройдёт 15–18 сентября, из-за участия нём российских и белорусских спортсменов.