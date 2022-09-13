Кострома, 13 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в заседании попечительского совета по восстановлению Костромского кремля. Об этом сообщает администрация Костромской области.

https://adm44.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, Виктор Тырышкин и губернатор Костромской области Сергей Ситников обсуждают вопрос восстановления Костромского кремля

На встрече обсуждались вопросы восстановления храмового комплекса, а также детали приезда патриарха на открытие и освящение Богоявленского собора в Кострому. Планируется, что визит состоится в следующем году.

Напомним, основные сооружения ансамбля Костромского кремля были взорваны в 1930-х годах. В 2015 году храмовый комплекс начали восстанавливать по старым рисункам и чертежам. Средства на эти цели выделил президент ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин.

Изначально открыть храмовый комплекс планировалось в 2021 году, но затем из-за задержек с поставками материалов в пандемию коронавируса сроки перенеслись на осень 2022 года. Сейчас все основные работы в соборе завершены. В колокольне установили скоростные лифты, в комплексе ведётся роспись. В воссоздаваемом комплексе разместятся исторические экспозиции.