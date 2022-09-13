Москва, 13 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Цены на сахар продолжат расти, но уже меньшими темпами, чем в августе 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Сахар

«По данным Росстата, изменения цен на сахар носят разнонаправленный характер в субъектах РФ. Так, в 72 субъектах он подорожал на 0,3-9,1%, а в 11 субъектах подешевел на 0,1-5,3%. В двух округах цены на сахар не изменились, — отметила она. — Такая динамика вызвана рядом причин: наличием или отсутствием сахарных заводов в регионе; дальностью и стоимостью транспортировки; наличием товарных запасов; ростом затрат на упаковку; уровнем конкуренции и политикой торговых сетей. Август — период заготовок и консервирования, поэтому некоторые продавцы могли отреагировать на рост спроса повышением цен».

Долгова также обратила внимание на то, что повысилась себестоимость производства сахара у ряда производителей.

«В частности, в Краснодарском крае прогнозируют ее рост на 25-30% в 2022 году, — сказала она. — Это вызвано увеличением затрат на удобрения, гербициды, запчасти и ремонт техники, горюче-смазочные материалы. Кроме этого, на себестоимость сахара непосредственно влияет качество перерабатываемой сахарной свеклы, которое зависит от погодных условий. В этих условиях можно предположить, что цены на сахар продолжат расти в следующие месяцы, но уже меньшими темпами, чем в августе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в РФ цены на сахар продолжат расти и достигнут в среднем 80-89 рублей.