Челябинск, , 20:31 — REGNUM Дети часто участвуют в субботниках акции «Воды России», проводимой в поддержку национального проекта «Экология». Даже несмотря на начало нового учебного года мероприятия по очистке акваторий рек не прекращаются. К примеру, в Челябинской области, по данным сайта, провели сразу два специализированных субботника.

Команда Всероссийской акции «Вода России» оберегает чистоту берегов по всей стране — от Калининграда до Владивостока Цитата сайта берегдобрыхдел. рф

К примеру, в Копейске школьники из волонтерского отряда «Горящие сердца» привели в порядок берега пруда «Вагановка». Они собрали 10 мешков мусора, полный контейнер. Буквально за час юные экоактивисты очистили береговую линию, превратив набережную в идеальное место для прогулок.

«В движении волонтёров я уже около 2-х лет. Мы помогаем обычным людям, благоустраиваем наш город. Раньше это место было не так популярно среди жителей. Думаю, оно снова станет востребовано у людей, которые хотят вечером выйти прогуляться с семьёй», — рассказала одна из участниц субботника Светлана Пика.

А в с. Ларино школьники убрали мусор с берегов реки Кулахты. В мероприятии участвовали 20 человек, вместе они собрали больше десятка мешков и выкосили сорную траву. У волонтеров обширные планы на оставшуюся часть относительно теплого времени года. Они собираются убрать мусор с берегов нескольких родников и облагородить окружающую их территорию. Ведь многие местные жители, набирая воду, все равно оставляют мусор на берегах.

В г. Копейске школьники из волонтерского отряда «Горящие сердца» привели в порядок берега пруда «Вагановка». Они собрали 10 мешков мусора, полный контейнер. Буквально за час юные экоактивисты очистили береговую линию, превратив набережную в идеальное место для прогулок.

«В движении волонтёров я уже около 2-х лет. Мы помогаем обычным людям, благоустраиваем наш город. Раньше это место было не так популярно среди жителей. Думаю, оно снова станет востребовано у людей, которые хотят вечером выйти прогуляться с семьёй», — рассказала одна из участниц субботника Светлана Пика.

Челябинская область — активный участник Всероссийской акции «Вода России». Как пояснила организатор мероприятий по очистке побережий водоемов в Челябинской области Марина Дымова, одна из главных задач этой акции — формирование у граждан ответственного отношения к водным объектам региона.

«Поэтому с 2020 года мы начали создавать региональное эколого-волонтерское объединение «ЭкоДозор — 74». Сегодня оно уже активно работает в 7 городах региона, открываются филиалы в других городах и муниципальных районах. Оно объединяет более 3000 человек всех возрастов, которые принимают участие во всех наших проектах, в том числе и в уборке берегов водных объектов. Помимо этого, мы активно сотрудничаем с различными предприятиями, колледжами, вузами, НКО», — пояснила волонтер.

Говоря об особенностях работы волонтерских организаций в Челябинской области, она отметила:

«Экологическое волонтерство — это история не про мусор. Это осознанное и ответственное отношение к природе своего края. И оно не может проявляться только в летний период. Это состояние души — круглогодичное, я бы сказала — круглосуточное. Поэтому мы продолжаем постоянно активно работать, не только летом».

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция «Вода России» проводится в поддержку национального проекта «Экология». В 2021 году волонтёры расчистили более 120 км русел рек и восстановили более 8,5 тыс. га акваторий рек и водохранилищ. Записаться на участие в акции «Вода России» можно на берегдобрыхдел. рф.