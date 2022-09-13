Уфа, 13 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. 21,989 млрд рублей намерены направить на финансирование мероприятий в рамках социально-экономического развития северо-восточных районов Башкирии. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 13 сентября на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

ИА REGNUM Лето. Башкирия

Согласно документу, в Башкирии утвердили среднесрочную комплексную программу социально-экономического развития северно-восточных районов республики на 2022−2024 годы.

В документе указано, что общий объем финансового обеспечения мероприятий этой программы составит 21 989,2 млн рублей, в том числе из бюджета Башкирии будет направлено 12 177,8 млн рублей, из средств федерального бюджета — 3846,1 млн рублей, из местного бюджета — 53,2 млн рублей, из внебюджетных источников — 5912,2 млн рублей.

Целью программы является создание для северо-восточных районов Башкирии благоприятных условий развития экономики и социальной сферы, способствующих повышению благосостояния населения при бережном отношении к природе.

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