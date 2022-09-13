Ярославль, , 15:02 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области осудили организаторов подпольного производства контрафактного алкоголя под видом известных отечественных и зарубежных брендов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Незаконное производство алкоголя УФСБ Росси по Ярославской области

Сама история произошла ещё в 2020 году. Производимая кустарным способом алкогольная продукция продавалась в Ярославской области и на территории Москвы. Контрафакт создавал реальную угрозу здоровью людей. На подпольном заводе было занято 22 мигранта из стран Средней Азии, документов для осуществления трудовой деятельности они не имели.

«На момент пресечения противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Ярославской области было изъято более 500 000 бутылок готовой продукции, 200 000 штук тары, 600 000 литров этилового спирта», — рассказали в ярославском УФСБ.

Виновников — двух граждан из республик Южного Кавказа и одного гражданина Средней Азии 7 сентября Переславский суд признал виновными в незаконном производстве и сбыте алкоголя в особо крупном размере. Они получили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, 3 года и 3 месяца и 4 года и 2 месяца.

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