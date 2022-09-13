Ярославль, 13 сентября 2022, 15:02 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области осудили организаторов подпольного производства контрафактного алкоголя под видом известных отечественных и зарубежных брендов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.
Сама история произошла ещё в 2020 году. Производимая кустарным способом алкогольная продукция продавалась в Ярославской области и на территории Москвы. Контрафакт создавал реальную угрозу здоровью людей. На подпольном заводе было занято 22 мигранта из стран Средней Азии, документов для осуществления трудовой деятельности они не имели.
Виновников — двух граждан из республик Южного Кавказа и одного гражданина Средней Азии 7 сентября Переславский суд признал виновными в незаконном производстве и сбыте алкоголя в особо крупном размере. Они получили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, 3 года и 3 месяца и 4 года и 2 месяца.
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