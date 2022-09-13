Белград, , 14:47 — REGNUM Сербия должна обратиться к России и Китаю с просьбой воспользоваться правом вето, если в повестке ООН появится вопрос статуса Косово и Метохии. Такое мнение высказал 13 сентября экс-министр иностранных дел Сербии и лидер «Народной партии» Сербии Вук Еремич.

Вук Еремич Cirsd.org

По словам Еремича, если Сербия допустит вступления Косово в ООН, потом она уже ничего не сможет сделать по этому вопросу.

«Ситуация вокруг Косово и Метохии действительно тяжёлая, прежде всего для наших соотечественников, на которых сегодня оказывается более сильное давление чем когда бы то ни было. С другой стороны, на международном плане ситуация все больше усложняется. Мы слышим от официальных лиц США и некоторых европейских стран, что диалог нужно закончить как можно скорее, при этом «взаимным признанием» между Белградом и Приштиной», — рассказал Еремич в эфире телеканала Н1.

Еремич полагает, что государство должно утвердить основные принципы, которые определят ее действия по отношению к Косово и Метохии в будущем.

«Недостаточно сказать: мы не признаем Косово. Мы должны сделать все, что от нас зависит для того, чтобы Косово не смогло стать членом ООН. Конкретно, статус Косово и Метохии должен быть определен в СБ ООН. Там сидят Россия и Китай, которые сказали, каждая по каким-то своим соображениям, что сделают то, что от них потребует Сербия. Давайте потребуем. Ни сербские власти, ни оппозиция не могут скрываться за лозунгом «Мы не признаем Косово». Этого недостаточно. Если Косово однажды станет членом ООН, развитие плохого сценария уже нельзя будет остановить», — полагает Еремич.

Напомним, что 13 сентября в парламенте Сербии проходит внеочередное заседание, посвященное косовскому вопросу. Проведение заседания инициировали депутаты от «Народной партии».