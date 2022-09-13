Херсон, 13 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Не менее 15 ракет было запущено в небо над Херсоном российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 13 сентября сообщает ТАСС.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Также указывается, что в небе над городом наблюдаются следы от ракет систем ПВО и раздаются звуки взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые киевские формирования обстреляли города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снарядами «натовского» калибра.