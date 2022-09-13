Владикавказ, , 14:41 — REGNUM В Северной Осетии попала под статью о мошенничестве в особо крупном размере бухгалтер одной из спортивных школ. Женщину уличили в хищении бюджетных денежных средств на сумму более 8 млн рублей. Незаконным начислением зарплаты себе она занималась в течение более шести лет, начиная с 2016 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Из подробностей расследования уголовного дела в отношении 59-летней жительницы Владикавказа известно, что, являясь главным бухгалтером спортшколы, она систематически направляла в минспорта ложные сведения, завышающие потребности в денежных средствах для выплаты заработной платы сотрудникам. «Лишнюю» сумму она присваивала себе, похитив за все время свыше 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии выявили факт растраты и служебного подлога, который совершила главный бухгалтер одного из дошкольных учреждений. Она систематически незаконно «повышала» себе зарплату, похитив в общей сложности 600 тыс. рублей.

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