Севастополь, , 14:40 — REGNUM Член молодёжного парламента Севастополя Александр Череменов погиб в ходе специальной военной операции, сообщается в телеграм-канале молодёжного парламента 13 сентября.

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«Молодежь Севастополя и горожане знали Александра как человека, всем сердцем болеющим за судьбу города-героя. Не по годам мудрый, искренний, добрый, отзывчивый, порою упрямый и принципиальный, но всегда настоящий… Александр всегда был участником всех общественных, просветительских и волонтерских акций. О нем говорят его добрые дела. А сколько бы еще он успел…» — говорится в сообщении.

Прощание с Александром Череменовым состоится 14 сентября в 15:00 на Аллее памяти городского кладбища «Кальфа», уточнили в парламенте.