Москва, 13 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Непарламентская несистемная оппозиция заняла невыгодную для себя позицию на выборах 2022 года. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Ослабло влияние несистемной оппозиции. Здесь целый ряд мы видим событий произошедших. Ну, например, дело Ройзмана не привело к росту протестного голосования в Свердловской области… Та позиция, которую непарламентская несистемная оппозиция заняла в Москве, по СВО, во-первых, а во-вторых, с точки зрения формирования единой платформы и единого содержательного послания — ничего этого не удалось», — заявил Орлов.

Крайне неадекватным, по его мнению, был и призыв на осковских муниципальных выборах голосовать на избирательных участках.

«Кто такой протестный избиратель Москвы? Это люди свободных профессий, это работники креативных индустрий, это интеллигенция, профессура, студенчество. Большая часть по определению атомизирована, стремится к жизни как сервису. И тут им говорят: идите голосуйте на участке. Естественно, это оказался не очень эффективный призыв», — указал политолог.

«Я лично был на участке — редкий случай, все говорят, что проголосовали электронно — я сходил, участок (традиционно протестный) был пустой. Наверное, не дошли», — указал он.