Сеул, 13 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. За последние шесть десятилетий около 200 000 южнокорейцев были усыновлены за границей, в основном белыми родителями в США и Европе, в большинстве своем в 1970-х и 1980-х годах. Из них почти 300 человек обратились к властям Южной Кореи с просьбой расследовать обстоятельства их усыновлений, которые, как они подозревают, были основаны на поддельных документах и обмане, как передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Пак Чон Хи, корейский диктатор, президент страны в 1962–1979 годах

Тысячи корейских детей были изъяты из семей во время бума иностранных усыновлений, достигшего пика в 1980-е годы.

Военные лидеры страны видели в усыновлении способ уменьшить количество голодных ртов, решить проблему незамужних матерей и углубить связи с демократическим Западом.

В декабре 2020 года в Корее была создана Комиссия по установлению истины и примирению для расследования нарушений прав человека при военных диктаторах, правивших Южной Кореей с 1960-х по 1980-е годы.

На данный момент 283 человека подали в комиссию жалобы на то, что их усыновление происходило с предоставлением неверных сведений и другими нарушениями.

Датская организация, представляющая интересы усыновленных, 13 сентября направила письмо в офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, где призвала его запретить агентствам по усыновлению уничтожать записи и мстить усыновленным, которые пытаются отыскать свои корни.

Некоторые усыновленные говорят, что агентства подменили их документы, выдав за умерших детей, слишком слабых для дальних поездок или возвращенных в корейские семьи. По их словам, из-за этого иногда найденные родственники в итоге оказывались посторонними людьми.

Адвокат и соучредитель Датской группы по защите прав корейцев Петер Мёллер сказал, что он также планирует подать в суд на два сеульских агентства — Holt Children’s Services и KSS, так как они отказываются предоставить документы усыновленным.

Агентства обычно ссылаются на проблемы конфиденциальности, связанные с биологическими родителями, однако Мёллер обвиняет их в том, что они придумывают отговорки, чтобы избежать вопросов о своих действиях, поскольку документы часто оказываются неточными или сфальсифицированными.

Действия датской группы привлекли пристальное внимание со стороны усыновленных корейцев по всему миру. Первоначально в августе 2022 года в комиссию было подано 51 заявление от усыновленных в Дании, а затем, 13 сентября, к ним присоединились еще 232 человека: 165 из Дании, 36 из США и 31 из Бельгии, Нидерландов, Норвегии и Германии.