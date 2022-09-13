Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовы потратить на украшение города к Новому году почти в 1,5 раза больше, чем в прошлый раз — более 600 млн рублей, сообщил 13 сентября вице-губернатор Борис Пиотровский.

Новогодний Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в этом году новые украшения появятся над рекой Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных, над Зимней канавкой, в Мариинском проезде и на других ключевых точках в центре города.

«Полностью обновится световое оформление Дома книги и здания Биржи, которое планируется открыть после капитального ремонта. Все украшения будут выдержаны в едином художественном стиле», — заверил чиновник.

Кроме того, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади. Петербуржцев снова порадует ледовый каток на Конюшенной площади, открыть который планируется раньше, чем в 2021 году — уже в начале декабря.

«Еще один каток появится на Манежной площади, где пройдет традиционная рождественская ярмарка», — добавил Пиотровский.

Напомним, готовясь к встрече 2022 года Смольный выделил около 480 млн рублей, из них более 150 млн рублей были направлены на создание новых праздничных объектов.