Москва, , 14:38 — REGNUM По итогам Единого дня голосования — 2022 в региональные парламенты были избраны три представителя «Молодой Гвардии Единой России»: председатель МГЕР Антон Демидов в Пензенской области, руководитель регионального отделения МГЕР в Удмуртской Республике Вячеслав Девятов, руководитель регионального отделения МГЕР в Республике Северная Осетия-Алания Сармат Шавлохов.

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Два «молодогвардейца» стали депутатами в административных центрах: в Горно-Алтайске — федеральный координатор по Сибири Роман Гордеев, в Курске — руководитель регионального отделения Дмитрий Березин.

Кроме того, более двухсот представителей «Молодой Гвардии Единой России» избрали в органы местного самоуправления. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Завершился Единый день голосования 2022 — ежегодно участие в выборах принимают «молодогвардейцы» из разных российских регионов. В этом году мы вновь показали достойный результат. Более двухсот молодогвардейцев были избраны депутатами различных уровней. Это показатель эффективной работы нашей организации как на федеральном уровне, так и в регионах страны. Мы приложим максимум усилий чтобы не подвести наших избирателей», — отметил Антон Демидов.