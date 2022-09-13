Москва, , 14:38 — REGNUM Уже на протяжении двух месяцев США извлекают из своих резервов стратегические запасы нефти, дабы сбалансировать положительную динамику мировых цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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«Эти резервы стали спасительными для потребителей, поскольку по мере восстановления экономики после пандемии спрос на нефть стал нарастать, однако извлечение нефти из резервов не успевает за ростом спроса, поэтому цены на нефть сохраняют положительную динамику (или, по крайней мере, не снижаются).

Снижение запасов нефти в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) США до уровня 1984 года, хотя и является негативным сигналом, однако роль SPR для экономики США с годами снижается.

Это связано с тем, что, во-первых, в последние годы США нарастали собственную добычу сланцевой нефти. Во-вторых, что касается импорта, то большая часть ввозимой из зарубежных стран нефти перерабатывается и затем экспортируется в другие страны в виде готовой продукции, так что США в итоге остаются нетто-экспортером.

Однако политически снижение запасов нефти в SPR может сыграть свою отрицательную роль, поскольку при помощи этих резервов можно снижать внутренние цены на бензин, динамика которых сейчас неустойчива и неопределенна.

Исторически, начиная с 1980-х годов запасы SPR росли, и администрации Байдена крайне невыгодно их снижение сейчас, перед промежуточными выборами в ноябре текущего года.

Активное снижение запасов нефти в США происходит еще и потому, что США не удалось заставить другие страны высвободить свои стратегические нефтяные резервы, поскольку это противоречит имеющимся ожиданиям положительной динамики цен на рынке.

Вероятнее всего, что в ближайший год поставки нефти на мировой рынок не будут успевать за спросом на нее, поэтому запасы SPR были инструментом (хотя и не определяющим) удержания мировых цен на нефть от роста, а мир — от глобальной инфляции.

Если не будет дополнительного предложения запасов из SPR, это окажет серьезное повышательное давление на цены. Кроме того, риск существенного снижения SPR может особо проявиться в периоды неопределенных условий поставок, когда эти запасы в наибольшей степени востребованы.

И еще одно: чем больше снижаются резервы нефти в США, тем более очевидной и насущной становится необходимость их последующего пополнения, что опять же увеличивает риск повышения мировых цен.

В любом случае, использование SPR позволяет достичь некоторой временной балансировки, но не решаем проблемы структурного дефицита предложения на рынке нефти, который усугубляется вследствие эмбарго западных стран в отношении российского экспорта и планируемых в отношении него «ценовых потолков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические нефтяные запасы Соединённых Штатов снизились до 434,1 млн баррелей и это минимальный показатель с 1984 года.

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