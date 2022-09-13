Таринкот, Афганистан, , 14:37 — REGNUM На следующий день после того, как министр образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что афганский народ не заинтересован в отправке девочек старше 16 лет в школу, старейшины племён провинции Урузган осудили эти заявления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Школа для девочек Darivoa.com

Старейшины заявил, что люди хотят, чтобы их дочери ходили в школу и учились, но именно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помешали вновь открыть школы для девочек.

Хакьяр, житель провинции Урузган, говорит, что если бы люди были против образования своих девочек, они бы никогда не потребовали открытия школ для девочек. Он в очередной раз призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешить девочкам ходить в школу и заниматься наукой.

Ахмад Джавид Хилвак, один из гражданских активистов Урузгана, отметил, что заявления министра образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются его личным мнением и он не может представлять народ Афганистана.

Хилвак добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны открыть школы: если кто-то не хочет, чтобы его дочь ходила в школу, это его личное дело.

Эти высказывания прозвучали после того, Нурулла Мунир, министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил во время поездки в провинцию Урузган, что народ Афганистана не хочет отправлять своих 16-17-летних девочек в школу.