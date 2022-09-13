Донецк, , 14:40 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из артиллерии Центрально-городской район Горловки и Киевский район Донецка. Об этом сообщает 13 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров Ярослав Громов © ИА REGNUM

Обстрел Горловки зафиксирован в 14:13. С позиций в Дзержинске ВСУ выпустили по Центрально-городскому району шесть снарядов калибра 155 мм.

В 14:10 обстрелян Донецк. С позиций в Первомайском по Киевскому району выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Читайте также: Киевские боевики обстреляли рынок в Горловке