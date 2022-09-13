Москва, 13 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем властей этого государства, ни один её населенный пункт не оказался вновь оккупирован Киевом. Об этом 13 сентября сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Вся территория ЛНР находится под контролем республиканских властей», — сказал Мирошник.

По его словам, Киев целенаправленно распространяет информацию о том, что тот или иной населенный пункт был им оккупирован, хотя эта информация не соответствует действительности.