Анкара, , 14:34 — REGNUM Турция находится рядом с Азербайджаном в ситуации обострения на границе с Арменией. Об этом 13 сентября заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

«Вчера вечером была совершена провокация, и Азербайджан ответил на нее. На самом деле, он (Ереван) должен хотеть мира, границы должны быть определены, сосредоточиться на этом. При выводе войск они (армия Армении) установили мины повсюду в Карабахе», — приводит его слова Anadolu Ajansı.

Также Чавушоглу отметил, что для того, чтобы в мире установились стабильность и мир, Армения и Азербайджан должны разрешить свои проблемы.

«Мы играем важную роль в этом отношении, мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не один», — добавил глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов, что применение силы на армяно-азербайджанской границе неприемлемо, для урегулирования ситуации необходимо использовать политико-дипломатические методы и договоренности.