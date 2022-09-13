Брюссель, , 14:34 — REGNUM Евросоюз продолжит посреднические усилия по урегулированию ситуации между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Жозеп Боррель European Parliament

«Глава Евросовета поддерживает контракты с лидерами обеих стран, я сегодня общаюсь с министрами иностранных дел. ЕС намерен продолжать свою работу в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что сторонам необходимо остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в ночь на 13 сентября. В Армении обвинили Азербайджан в обстрелах с применением артиллерии и беспилотников и в наступлении. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные. По данным МИД России, к утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня.

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