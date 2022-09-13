Сеул, , 14:34 — REGNUM В Узбекистане и Малайзии пройдут фестивали корейской культуры «Mokkoji Korea». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма, а также Корейского центра развития международных культурных обменов.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в Ташкенте мероприятие пройдет с 24 по 25 сентября, а в Куала-Лумпуре — с 12 по 13 ноября.

Цель фестиваля — познакомить иностранцев с корейской культурой в разных аспектах традиций и современной жизни.

В рамках мероприятия пройдут выставки, встречи с южнокорейскими музыкантами, концерты, дегустации блюд корейской кухни и многое другое.

Mokkoji — это корейское слово, означающее собрание людей для гуляния.