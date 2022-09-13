Ярославль, 13 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается обсуждение застройки бывшего стадиона «Локомотив». Об этом 13 сентября во время прямого эфира в Центре управления регионом рассказал и. о. мэра Илья Мотовилов.

Http://www.yartpp.ru Стадион «Локомотив»

Земельный участок является частной территорией, которая перешла к частному инвестору. Планировалось, что стадион «Локомотив» переведут в жилую зону. Этот проект поддержало большинство участников публичных слушаний, однако оргкомитет слушаний принял решение отправить его на доработку.

«Те решения, которые были приняты при общественном обсуждении, нам показались достаточно поверхностными. Сейчас частному инвестору предложено разработать проект планировки территории с учётом спортивного объекта. В том виде, в котором стадион есть сейчас, он не сохранится. Он уже и не функционирует не один год. Но то, что спортивная составляющая будет — это 100%», — сказал Илья Мотовилов.

Глава города отметил, что на повторную проработку проекта уйдёт около трёх месяцев. После этого будет понятна дальнейшая судьба стадиона.