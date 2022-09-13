Волгоград, , 14:39 — REGNUM Экстренная перевозка вертолётом в Волгоград потребовалась двум пациентам, получившим ожоги в результате ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе администрации региона.

Санавиация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

В клиническую больницу № 25 доставили 42-летнего мужчину и его 16-летнюю дочь из Николаевского района. Автомобиль, в котором они ехали, попал в ДТП и воспламенился. Благодаря экстренной и оперативной эвакуации жизни пациентов удалось спасти.

Всего с начала 2022 года «крылатая скорая» совершила 353 вылета почти во все районы Волгоградской области. Среди пациентов были 55 детей, в том числе 11 — младше года.