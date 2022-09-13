Москва, 13 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Единый день голосования показал эффективность губернаторов-технократов. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Губернаторы-технократы, как показал единый день голосования, могут эффективно работать в протестных регионах, как Никитин в Нижегородской области, Соколов в Кировской области — при условии оперативного погружения в муниципальную проблематику и социальную повестку», — заявил Орлов.

По его словам, на муниципальных выборах реализуются две стратегии продвижения кандидатов лояльного пула: прямая плотная работа руководства региона с локальной повесткой (Киров) и существенная публичная роль мэра города в кампании (Владивосток, Омск, Барнаул).

«Мэр как локомотив — этот подход может привести к усилению глав административных центров», — отметил он.