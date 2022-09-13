Кострома, 13 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы в ходе слушания по уголовному делу о растрате в отношении экс-главы «Аксонбанка» Андрея Озерова изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий. Об этом со ссылкой на Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, размещённое на сайте суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://ivanovo.spravedlivo.ru Андрей Озеров

На заседании адвокат бизнесмена настаивал на том, что сторона обвинения не представила убедительных аргументов, свидетельствующих о виновности Озерова. Кроме этого, защитник просил суд учесть состояние здоровья обвиняемого и предоставить ему возможность трудиться и содержать семью, в том числе малолетнего ребенка.

В итоге Озерова отпустили из-под ареста, запретив ему покидать Москву без разрешения следователя, пользоваться интернетом, общаться с другими участниками уголовного дела за исключением защитников.

Вместе с ним из-под домашнего ареста отпустили других фигурантов дела — гендиректора костромских компаний «Промметалл» и «Костромаглавснаб» Василия Тохсырова и Алексея Лоханова, являющегося главой подмосковной управляющей компании «Курс».

Напомним, ранее госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», выступающая конкурсным управляющим в деле банкротства «Аксонбанка», обвинила Озерова и его топ-менеджеров в причинении ущерба кредитному учреждению на 523 миллиона рублей. По сведениям АСВ они «формировали техническую ссудную задолженность» и «приобретали объекты недвижимости по завышенным расценкам». Озерова заключили под стражу в апреле 2022 года, в июне меру пресечения изменили на домашний арест.