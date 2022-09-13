Магас, 13 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Ингушетии в одной из больниц скончался семилетний мальчик. Причины, по которым ребенку не смогли оказать квалифицированную своевременную помощь, намерены выяснить депутаты парламента региона.

Mos.ru В больнице

«Мы не можем оставаться в стороне и просто наблюдать за происходящим, являясь народными избранниками. Необходимо наше активное участие во всех вопросах, волнующих наших граждан», — заявил спикер парламента Магомет Тумгоев в ходе заседания Народного собрания 13 сентября.

Ранее в региональном сегменте соцсетей появились сообщения о гибели ребенка в больнице города Малгобека. В видеообращении отца мальчика — жителя села Новый Редант Алихана Харсиева — он обвиняет в смерти мальчика врачей. Как оказалось, ребенок упал с турника и получил перелом ноги. Однако в больнице не смогли назначить ему правильное лечение, считает отец, из-за чего мальчик скончался на операционном столе.