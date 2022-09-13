Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в метро. Горожане не могут оплатить проезд безналом, пишут СМИ.

Станция метро в Екатеринбурге © A.Savin, WikiCommons

По данным E1.ru, терминалы не принимают оплату у тех, кто пользуется картами Visa и Mastercard с истёкшим сроком действия. В результате в метро образуются очереди. Люди вынуждены стоять в кассах за жетонами.

В компании «И-сеть» журналистам сообщили, что неполадки уже устраняют. Терминалы в течение двух недель оснастят новым программным обеспечением.

Отметим, банки перевели карты Visa и Mastercard на режим бессрочного пользования. Проблемы с оплатой такими картами у екатеринбуржцев возникают только в метро.