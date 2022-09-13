Оренбург, 13 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области сотрудница поликлиники отсудила страховую выплату в размере почти 69 тыс. рублей за перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 13 сентября в Оренбургском областном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Стоит отметить, суд первой инстанции не посчитал заражение коронавирусом страховым случаем и не отменил решение врачебной комиссии. Истица работала медрегистратором в поликлинике райбольницы и занималась оформлением документов, в том числе листов нетрудоспособности, следовательно, непосредственной работой с пациентами по оказанию им медицинской помощи не занималась. Женщина не представила доказательств того, что она заразилась коронавирусной инфекцией именно от пациента при исполнении своих трудовых обязанностей. Такой вывод сделал суд первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда с решением суда не согласилась. Согласно свидетельским показаниям заведующей поликлиникой, медрегистратор заболела, когда в больнице было много больных. Незадолго до заболевания женщины в больницу обращалась пациентка, в отношении которой впоследствии пришел положительный результат ПЦР-теста. В помещении регистратуры больных принимают два медицинских регистратора через два маленьких окошка из оргстекла. Само помещение регистратуры небольшое, заставлено шкафами с картами больных, поэтому весь поток выдыхаемого воздуха через это окошко, которое всегда открыто, направляется непосредственно на медработника.

Судебная коллегия пришла к выводу, что случай причинения вреда здоровью истицы является страховым, и ей положена выплата.