Москва, , 14:26 — REGNUM Поставить точку в вопросе ношения хиджаба и платков в школах призвал главу Минпросвещения депутат Госдумы Байсултан Хамзаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Школьный класс Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Парламентарий сообщил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, что направил письмо с вопросом о школьной одежде.

«Никто не должен акцентировать, кому можно в каком виде и как. В Конституции написано о свободе религии и вероисповедания, и никакие решения и мнения школ не является важнее, чем Конституция. Мы, избиратели, мы, дагестанцы, мусульмане России, мы такие же граждане, поэтому разберитесь, поставьте один раз точку в этом вопросе», — призвал Хамзаев.

Глава Минпросвещения Кравцов не стал отвечать на выступление.

Ранее в ямальском посёлке Пурпе десятиклассница забрала документы из школы, в которой ей запретили посещать занятия в хиджабе. При этом отмечалось, что директор школы ознакомила ученицу с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утверждёнными департаментом образования ЯНАО на основании закона «Об образовании в РФ».

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени совет школы не разрешил ученице посещать занятия в хиджабе