В Госдуме призвали Кравцова поставить точку в теме хиджабов в школах
Москва, 13 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Поставить точку в вопросе ношения хиджаба и платков в школах призвал главу Минпросвещения депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.
Парламентарий сообщил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, что направил письмо с вопросом о школьной одежде.
«Никто не должен акцентировать, кому можно в каком виде и как. В Конституции написано о свободе религии и вероисповедания, и никакие решения и мнения школ не является важнее, чем Конституция. Мы, избиратели, мы, дагестанцы, мусульмане России, мы такие же граждане, поэтому разберитесь, поставьте один раз точку в этом вопросе», — призвал Хамзаев.
Глава Минпросвещения Кравцов не стал отвечать на выступление.
Ранее в ямальском посёлке Пурпе десятиклассница забрала документы из школы, в которой ей запретили посещать занятия в хиджабе. При этом отмечалось, что директор школы ознакомила ученицу с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утверждёнными департаментом образования ЯНАО на основании закона «Об образовании в РФ».