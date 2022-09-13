Москва, 13 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Для Германии единственный вариант сдержать инфляцию — увеличить импорт товаров, например из Китая, и закрыв собственные предприятия, но Берлин на этот шаг не пойдет и попытается сохранить свое производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Инфляция в ФРГ может пойти на спад при снижении мировых цен на энергоносители. А это может произойти при отмене антироссийских санкций, переносе производств в страны с дешевыми ресурсами, а также наступлении глобального кризиса. В сложившихся обстоятельствах сложно прогнозировать момент стабилизации инфляции. Вероятно, период роста цен в Германии продлится до лета 2023 года», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что инфляция в Германии может подняться выше 10%.