Москва, 13 сентября 2022, 14:25 — REGNUM Депутат Государственной думы Ольга Занко («Единая Россия») сообщила в своем телеграм-канале о впечатлениях от рассказов участников Великой Отечественной Войны и детей, переживших ужасы оккупации и плена.
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Ольга Занко: Геноцид народов СССР надо официально признать
«Много сейчас общаюсь с очевидцами военных преступлений во время Великой Отечественной войны. Эти люди будут в скором времени давать показания на судебных процессах по признанию геноцида советского народа», — написала Ольга Занко.
«Меня поразили две истории из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одна о том, как у маленькой девочки, которую из Ленинградской области забрали в концлагерь, брали кровь для нужд немецких солдат. Никакие правила забора крови, ограничения по весу и времени, естественно, не соблюдались. Жизнь взрослых поставили выше жизни ребёнка. К счастью, девочка выжила и может рассказать об этом лично. Говорит, что выжила потому, что у нее ходовая группа крови, и кормили чуть лучше, чем других».
«Вторая история не менее страшная. Стало известно, что финские военные разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начинённые взрывчаткой. Мне лично это напомнило сегодняшние «лепестки» Донбасса, от разрывов которых уже погибли и продолжают гибнуть мирные жители. Какие-то чудовищные и, увы, повторяющиеся сквозь годы методы жестокого убийства людей», — написала депутат.
«Геноцид народов СССР надо официально признать, об этом важно говорить. Это нужно, чтобы рано или поздно эстафета жестокости прекратилась», — подчеркнула Ольга Занко.
На смену политике 90-х, когда нападению подвергалось всё, что связано с Советским Союзом, в России вспомнили о патриотическом воспитании и сохранении духовных основ, объединяющих граждан России. Важнейшее место заняла память о победе в Великой Отечественной войне как проявлении массового патриотизма и героизма советского народа.
Вместе с тем, попытки искажения военной истории продолжаются как со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства, так и внутри России. Опрос РАНХиГС в 2015 году показал, что 60% российских граждан замечают подобные искажения в отечественных СМИ, а 82,5% — в иностранной прессе.
Особо яростная борьба с наследием Великой Отечественной войны ведётся в странах, прямо или косвенно поддерживающих фашистские идеи: в первую очередь, на территории бывш. УССР и в Прибалтике.
Вместе с тем, попытки искажения военной истории продолжаются как со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства, так и внутри России. Опрос РАНХиГС в 2015 году показал, что 60% российских граждан замечают подобные искажения в отечественных СМИ, а 82,5% — в иностранной прессе.
Особо яростная борьба с наследием Великой Отечественной войны ведётся в странах, прямо или косвенно поддерживающих фашистские идеи: в первую очередь, на территории бывш. УССР и в Прибалтике.