Москва, 13 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Ольга Занко («Единая Россия») сообщила в своем телеграм-канале о впечатлениях от рассказов участников Великой Отечественной Войны и детей, переживших ужасы оккупации и плена.

Росмолодежь Ольга Занко

«Много сейчас общаюсь с очевидцами военных преступлений во время Великой Отечественной войны. Эти люди будут в скором времени давать показания на судебных процессах по признанию геноцида советского народа», — написала Ольга Занко.

«Меня поразили две истории из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одна о том, как у маленькой девочки, которую из Ленинградской области забрали в концлагерь, брали кровь для нужд немецких солдат. Никакие правила забора крови, ограничения по весу и времени, естественно, не соблюдались. Жизнь взрослых поставили выше жизни ребёнка. К счастью, девочка выжила и может рассказать об этом лично. Говорит, что выжила потому, что у нее ходовая группа крови, и кормили чуть лучше, чем других».

«Вторая история не менее страшная. Стало известно, что финские военные разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начинённые взрывчаткой. Мне лично это напомнило сегодняшние «лепестки» Донбасса, от разрывов которых уже погибли и продолжают гибнуть мирные жители. Какие-то чудовищные и, увы, повторяющиеся сквозь годы методы жестокого убийства людей», — написала депутат.

«Геноцид народов СССР надо официально признать, об этом важно говорить. Это нужно, чтобы рано или поздно эстафета жестокости прекратилась», — подчеркнула Ольга Занко.