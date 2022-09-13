Астана, 13 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракты со словацким вратарём Юлиусом Гудачеком и канадским защитником Нельсоном Ножье. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Юлиус Гудачек (справа) в составе «Спартака»

Отмечается, что соглашения с игроками заключены до 30 апреля 2023 года.

Гудачек на протяжении 4,5 лет выступал в КХЛ, играя за «Северсталь» и «Спартак». Сезон 2021/22 он начал в рижском «Динамо», после чего перешел в пражскую «Спарту» и дошёл с ней до финала чемпионата Чехии.

Ножье в 2014 году был задрафтован клубом «Виннипег Джетс», всего он сыграл 11 матчей в НХЛ. В АХЛ он провёл 255 матчей и набрал 45 очков (9+36) очков.