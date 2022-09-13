Маймана, Афганистан, 13 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб произошла вспышка холеры в уезде Кайсар. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

По данным источников, в кишлаках Тамчи Бабар, Тамчи Танзай и Джигдлик этого уезда заразились 700 человек, трое из них скончались. Среди заболевших — в основном лица моложе 18 лет.

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Местные источники сообщают, что шесть бригад врачей департамента здравоохранения Фарьяба были отправлены в этот район, но им не хватает лекарств.

Не так давно холера распространилась в некоторых других провинциях Афганистана в связи с жарой и наводнениями.

Это заболевание является разновидностью тяжёлой кишечной инфекции. У больного холерным вибрионом наблюдается сильная диарея и рвота. Основной причиной распространения вируса холеры является грязная питьевая вода.