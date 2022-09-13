Баку, 13 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов 13 сентября обсудили обострение ситуации на азербайджано-грузинской границе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Dvidshub.net Хулуси Акар

«З. Гасанов проинформировал своего коллегу о боестолкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации армянской стороны в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы и отметил, что действия противника были решительно пресечены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Акар выразил соболезнования в связи погибшими с азербайджанской стороны, а также пожелал, чтобы раненые скорее поправились. Он заявил, что Анкара всегда будет поддерживать Баку.

Стоит отметить, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил о 49 погибших с армянской стороны. В азербайджанских СМИ пишут, что потери ВС Армении могут достигать 200 человек. Баку не обнародовал данные о потерях.