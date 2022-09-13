13 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Решение ряда стран ЕС об отказе принимать документы на получение виз от туристов из России не расстроило подписчиков российских телеграм-каналов. Они оставили по этому поводу множество ироничных комментариев.

Татьяна Иващенко, , 15:02 — REGNUM В соцсетях 13 сентября активно обсуждают отказ ряда стран Евросоюза принимать документы на получение виз от туристов из России.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), речь идёт о таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Это решение российские интернет-пользователи назвали очередной неудавшейся попыткой со стороны недружественных стран что-то доказать России. Они предположили, что сокращение и потеря турпотока из России ударят бумерангом по экономике этих стран.

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«Развал ЕС не за горами», — считает подписчик новостного телеграм-канала с ником АК.

«В 24 странах побывала, а в эти даже бесплатно не собиралась», — комментирует Марина.

«Зачем вообще ездить в эти страны, поддерживающие фашистский киевский режим?» — задаётся вопросом Игорь.

«Боже, как неожиданно. Конечно, нет. Вообще всё равно», — иронизирует Ольга Б.

«Да мне совершенно всё равно на эти страны. Не ездил туда и не поеду», — пишет пользователь с ником Я иz Карелии.

«ЕС развалится», — сделал вывод К.

Европарламент (сс) European Parliament

«Закрыть им всем визы тоже. Совсем», — предлагает решение Иван З.

«Нечего к ним летать, у нас лучше. Надо нормально свои края развивать», — рассуждает ещё один пользователь.

«А что там делать??? Холод, голод, не помыться! Пусть сами загнивают!» — оставил саркастический комментарий Александр.

«Надо разрывать отношения дипломатические с этими странами», — убеждён Вадим Р.

«А так хотелось съездить во все эти страны. Шучу. Не хотелось вообще», — комментирует К. Д.

«Учитывая цены в ЕС, там уже вообще делать нечего», — отметила Elli V.

«Нужен зеркальный ответ!» — призывает М. М.

«Оооой, и как же теперь жить-то будем без них? Да пусть лесом катятся», — пишет Наталья М.

«Отдыхать люди не перестанут, перестанут вывозить денежки за границу», — рассуждает Татьяна.

«Зимой ждём к нам туристов из ЕС. Туры по городам и сёлам. Тёплые номера, освещаемые, нет дефицита еды и туалетной бумаги», — подытожил обсуждение Dan.

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