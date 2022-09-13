Иркутск, 13 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Дорожная служба Иркутской области завершила активную фазу участия в нацпроекте «Производительность труда». Пилотным участком для внедрения технологий бережливого производства было выбрано структурное подразделение ДСИО — асфальтобетонный завод в посёлке Карлук. Работа коллектива завода с экспертами Федерального центра компетенций подошла к концу, и у неё есть первые результаты. Так, скорость изготовления асфальтобетонной смеси стала на 20% выше, а выработка увеличилась на треть, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Производительность асфальтобетонного завода Дорожной службы Иркутской области повысили на 34% благодаря нацпроекту

«Дорожная служба Иркутской области является генподрядчиком на большом количестве объектов. От того, насколько эффективно работает её асфальтобетонный завод, зависит и оперативность проведения ремонтных работ на многих региональных и местных трассах, и, конечно, их качество. Увеличение выработки на 34% — это хороший результат: значит, служба сможет сократить сроки ремонтов и увеличить их объёмы уже в следующем, 2023 году», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Во время этапа диагностики специалисты ФЦК проанализировали весь цикл работ на заводе — от дробления сырья до выпуска асфальтобетонных смесей. Все выявленные при этом проблемы были решены.

«Позитивные итоги реализации нацпроекта очевидны. Если бы не активное включение всего коллектива завода в процессы оптимизации, не удалось бы снизить время протекания процессов на 19%, а показатель незавершённого производства уменьшить на 16%, не говоря уже об увеличении выработки на треть», — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

По словам директора Дорожной службы Иркутской области Альберта Жовницкого, оптимизация производственных процессов, от улучшения условий труда и техники безопасности до пересмотра маршрутов и даже расположения конусов для подачи материалов, дала свои результаты.

«Итоговые цифры подтвердили эффективность такого подхода, и мы заинтересованы в распространении опыта среди филиалов Дорожной службы», — заявил он.

«ФЦК является одним из нестандартных элементов мер поддержки бизнеса со стороны государства и стимулирования инвестиционной активности — ФЦК помогает реальному сектору экономики не деньгами в чистом виде и не дешевыми кредитами, а профессиональными консультациями», — пояснил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря участию в нацпроекте на заводах и фабриках внедряют инструменты бережливого производства. Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Средний показатель роста производительности предприятий-участников — 12%, что выше среднего параметра по стране (он составляет 7%). Сегодня в периметре нацпроекта почти 4000 предприятий с суммарной выручкой более 10,8 трлн рублей из 78 регионов России. А количество пользователей ИТ-платформы «Производительность. РФ» превышает 80 тысяч.

Федеральный центр компетенций оказывает высокопрофессиональные услуги управленческого и производственного консалтинга, помогая предприятиям наращивать выпуск продукции, повышать ее качество и получать прибыль.