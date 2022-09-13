Москва, 13 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Житель Москвы, который накануне грозил сбросить свою годовалую дочь с 13-го этажа, ранее судим и в данный момент находится на испытательном сроке. Об этом 13 сентября сообщает московская прокуратура в своём телеграм-канале.

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Отмечается, что, по информации следователей, 12 сентября Павел Котелевский перевесил свою годовалую дочь через перила балкона в квартире на 13-м этаже, крича, что он её сбросит. Приехавшие по вызову полицейские смогли спасти девочку и задержать дебошира.

Также указывается, что в ходе допроса задержанный заявил, что употребляет наркотические средства и в момент совершения вышесказанного находился в состоянии наркотического опьянения. При этом мать девочки объяснила поведение своего супруга «белой горячкой», а суд принял решение арестовать его на двухмесячный срок.

«Обвиняемый ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти и кражи. Судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена. Преступление он совершил в период назначенного по приговору суда испытательного срока по условному осуждению», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне полиция задержала жителя Москвы, который угрожал сбросить своего годовалого ребёнка с балкона 13-го этажа.